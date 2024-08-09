Пьяный мужчина убил сожительницу и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь

Фото: kp.ru Согласно официальным данным, в одном из сел Кытмановского района, ночью 8 августа, 29-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил жестокое преступление против своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери.