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Региональная Юридическая Служба

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Пьяный мужчина убил сожительницу и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь

Пьяный мужчина убил сожительницу и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь

Фото: kp.ru Согласно официальным данным, в одном из сел Кытмановского района, ночью 8 августа, 29-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил жестокое преступление против своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери.

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