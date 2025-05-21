Экономят на людях: российских производителей продуктов могут начать штрафовать за фальсификат

В России могут жестко взяться за производителей, продающих фальсификат продуктов. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ввести в оборотные штрафы за несоответствие наименования и состава, которым злоупотребляют многие компании, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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