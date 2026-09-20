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Узган төндә Россиядә меңнән артык дошман пилотсыз очкычы юк ителгән

Узган төндә Россия төбәкләрендә 1110 дошман БПЛАсы юк ителде. Бу хакта РФ Саклану министрлыгында хәбәр иттеләр.

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