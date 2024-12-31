В Сеть попал трейлер невышедшего шутера Eolla от создателей Metro Exodus — игра долж...

В Сеть попал трейлер невышедшего шутера Eolla от создателей Metro Exodus — игра должна была стать «Сталкером в космосе»В открытом доступе засветился трейлер с закрытой презентации на выставке E3 2013 невышедшего космического шутера Eolla от основанной выходцами из GSC Game World студии 4A Games.
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