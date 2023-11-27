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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кекяляйнен подтвердил, что Воронков думает о возвращении в Россию: «Тосковать по дому – это нормально. Познакомим его с русскими в Коламбусе. Планируем привлечь Тютина»

Ранее появилась информация о том, что Дмитрий Воронков постоянно контактирует с «Ак Барсом». Сообщалось, что форварду «Коламбуса» не очень нравится быт в США.

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