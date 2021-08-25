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Повторная вакцинация от CОVID-19 началась в Приморье

Повторная вакцинация от CОVID-19 началась в Приморье

Жители и гости Приморья могут пройти повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Сделать это можно во всех мобильных и стационарных прививочных пунктах, развернутых в регионе, сообщает ИА ussurmedia со ссылкой на правительство края.

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