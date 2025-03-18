Депутаты ГД Чепа и Новиков: Путин и Трамп поговорят об Украине и развитии связей

Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп в разговоре 18 марта могут говорить не только по теме Украины, стороны затронут другие важные вопросы и закрепят позитивные сдвиги в развитии отношений Москвы и Вашингтона.
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