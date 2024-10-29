Политолог прокомментировал идею Минюста платить алименты студентам до 23 лет

Среда, 30 октября. «Крым 24».Минюст РФ подготовил дополнения в Семейный кодекс России, обязывающие родителей выплачивать алименты детям до 23 лет, если те находятся на очном обучении в вузе.
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