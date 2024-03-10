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Вертолётов поубавилось: «Искандер» влетел на аэродром с вертолётами соседней страны

Вертолётов поубавилось: «Искандер» влетел на аэродром с вертолётами соседней страны

Вчера 12K прочитали Вечер 7 марта 2024 года ознаменовался новым значимым событием в рамках активных действий, когда российские соединения провели комплекс мер в отношении аэродрома нацгвардии нашего оппонента.

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