Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22, трое — в крайне тяжелом состоянии https://t.me/webmoney_dn/289670Video:...

[Video] Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22, трое — в край [.] Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22, трое — в крайне тяжелом состоянии https://t.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии