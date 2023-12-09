Суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе

Свою вину он признал.фото: t.me/gumvdso--> Суд в Омске арестовал до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
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