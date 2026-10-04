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Юлия Пересильд подтвердила замужество, но имя мужа не назвала: в Сети его уже вычислили

Юлия Пересильд подтвердила замужество, но имя мужа не назвала: в Сети его уже вычислили

42-летняя Юлия Пересильд подтвердила, что вышла замуж. «Да, вышла. И очень счастлива», — сказала актриса.

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