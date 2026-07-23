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Царьград

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Август изменился. Метеорологи бьют тревогу из-за "климатического хаоса"

Август изменился. Метеорологи бьют тревогу из-за "климатического хаоса"

Метеорологи изменили прогноз погоды на август 2026. Многие регионы будут не готовы.В России, метеорологи пересмотрели прогноз на август 2026 года после получения новых спутниковых данных, которые кардинально меняют представление о предстоящей погоде.

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