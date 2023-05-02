Люсинэ Аветян Сегодня темой нашей пятиминутки всеобщей любви и гармонии станут Г - Гниды. Усик. Помните такого? Всей Россией за него еще пару лет назад болели - как же, наш, крымчанин, не упоротый кастрюленосец, бла-бла-бла.
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