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Г - Гниды...

Г - Гниды...

Люсинэ Аветян Сегодня темой нашей пятиминутки всеобщей любви и гармонии станут Г - Гниды. Усик. Помните такого? Всей Россией за него еще пару лет назад болели - как же, наш, крымчанин, не упоротый кастрюленосец, бла-бла-бла.

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