Люсинэ Аветян Сегодня темой нашей пятиминутки всеобщей любви и гармонии станут Г - Гниды. Усик. Помните такого? Всей Россией за него еще пару лет назад болели - как же, наш, крымчанин, не упоротый кастрюленосец, бла-бла-бла.