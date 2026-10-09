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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квентин Граймс о том, почему он присоединился к «Лейкерс»: «Джей Джей Редик был главным аргументом»

Защитник Квентин Граймс отметил важную роль его дружеской связи с главным тренером « Лейкерс » Джей Джей Редиком , которая помогла ему принять решение присоединиться к «озерникам» в межсезонье.

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