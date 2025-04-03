Риттер назвал добросовестность последним козырем Трампа на переговорах с РФ

Бывший офицер разведки армии США Скотт Риттер заявил, что в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным у Дональда Трампа остается единственный возможный шаг — открыто признать поражение США на Украине.
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