В Челябинске два следователя получили сроки за смертельную драку в центре города

Суд Центрального района огласил приговор фигурантам громкого уголовного дела.В пятницу, 22 декабря в Челябинске Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по громкому уголовному делу, фигуранты которого — два следователя СК, которые 28 мая 2022 года ранним утром на Кировке вмешались в драку.