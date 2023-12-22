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Царьград

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В Челябинске два следователя получили сроки за смертельную драку в центре города

В Челябинске два следователя получили сроки за смертельную драку в центре города

Суд Центрального района огласил приговор фигурантам громкого уголовного дела.В пятницу, 22 декабря в Челябинске Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по громкому уголовному делу, фигуранты которого — два следователя СК, которые 28 мая 2022 года ранним утром на Кировке вмешались в драку.

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