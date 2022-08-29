Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе.
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