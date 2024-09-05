Дайджест дня: Audi цвета Nardo, водородные BMW и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Для американского рынка предложены модели Audi S6 и Audi S7 Sportback в новой спецверсии Nardo Sport Edition.
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