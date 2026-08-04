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Царьград

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Ишков: Аграрии Ставрополья начали накапливать топливо для осени

Ишков: Аграрии Ставрополья начали накапливать топливо для осени

В Ставропольском крае сельхозпроизводители начали запасать топливо для осенних посевных работ. Министр Константин Ишков сообщил о решении проблем с топливом, возникших в июле, и подчеркнул, что уборочная кампания зерновых близится к завершению.

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