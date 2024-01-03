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Своими руками

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Увидела в магазине, ужаснулась от цены и сделала сама. Камин из брусков

Увидела в магазине, ужаснулась от цены и сделала сама. Камин из брусков

Готовые искусственные камины стоят внушительную сумму. Однако нет ничего сложного в том, чтобы сделать его своими руками! Немного материалов, фантазии и времени, и у вас будет камин ничем не хуже магазинного.

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