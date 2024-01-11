По предупреждению синоптиков‚ в первую рабочую неделю 2024 года Ростовскую область ожидает очередная волна непогоды: снегопад‚ метель и гололёд․ Ветер восточный‚ его скорость при порывах — 15-20 метров в секунду․ Пик же морозов согласно долгосрочному прогнозу придется на ночь с 13 на 14 января․ В Ростове температура снизится до -24 в ночные часы‚ однако‚ учитывая ветер ощущаться будет как -27.