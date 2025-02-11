AzTV, называющий себя главным телеканалом Азербайджана, включился в игру "нахами России", бросив вызов лично президенту Владимиру Путину.
Главный телеканал Азербайджана бросил вызов лично Путину. Вдохновило хамство Алиева?
Комментарии
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Eduard
Каждого человека можно обвинить в шпионаже,главное что доказывать не желают!
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22 час.
ВТ
Владимир Тимошков
А азер ЭПГ подрывные организации
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18 час.
Андрей Павлов
""Садовод" принадлежит другу и однокласснику президента РФ Владимира Путина Ильхаму Рагимову." Если это не фейк, то, как известно, Путин своих не бросает. Тогда за "Садовод" можно не беспокоится, а Валуева и Ахметову предупредят, чтобы не порочили честных людей.
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16 час.
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