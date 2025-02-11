Главный телеканал Азербайджана бросил вызов лично Путину. Вдохновило хамство Алиева?

Андрей Павлов

""Садовод" принадлежит другу и однокласснику президента РФ Владимира Путина Ильхаму Рагимову." Если это не фейк, то, как известно, Путин своих не бросает. Тогда за "Садовод" можно не беспокоится, а Валуева и Ахметову предупредят, чтобы не порочили честных людей.