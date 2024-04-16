Как представить поле Хиггса просто и откуда всё-таки появляется масса тела?

Вы наверняка слышали, что масса появляется в веществе в результате взаимодействия с полем Хиггса. Не так давно все были счастливы обнаружить бозон, существование которого было подтверждено экспериментально.
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