Особо крупная взятка: Следком занялся делом высокопоставленного чиновника в Красноярске

В Красноярске возбуждено два уголовных дела о взяточничестве в особо крупном размере. Бывший руководитель муниципального учреждения и жители города подозреваются в получении взяток на сумму более 73 млн рублей за заключение муниципальных контрактов.
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