Путин сказал тихо. Но услышали все: США тайно запросили мира

Похоже, США и большая часть их союзников в Европе услышали и правильно поняли предупреждение Путина о том, что если Штаты и их партнёры по НАТО дадут добро на удары своим дальнобойным оружием по России, то Москва будет считать это их участием в войне с соответствующими последствиями.