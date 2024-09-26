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  • Vitalich
    Кол осиновы ему в анус, со стразами естественноКиркоров захотел,...
  • Vitalich
    Главпидар гикак не уймётсяКиркоров раскрыл ...

Путин сказал тихо. Но услышали все: США тайно запросили мира

Похоже, США и большая часть их союзников в Европе услышали и правильно поняли предупреждение Путина о том, что если Штаты и их партнёры по НАТО дадут добро на удары своим дальнобойным оружием по России, то Москва будет считать это их участием в войне с соответствующими последствиями.

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