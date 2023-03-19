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Песков: поездка Путина на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась

Песков: поездка Путина на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что поездка главы российского государства Владимира Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не готовилась заранее для проверки работы пункта в обычном режиме.

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