❗️США угрожают отключить Украину от Starlink в случае отказа от соглашения о ископаемых, — Reuters.
untitled
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️США угрожают отключить Украину от Starlink в случае отказа от соглашения о ископаемых, — Reuters.
Свежие комментарии