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Официально: 48-летний Егор Бероев и его 22-летняя жена станут родителями

Официально: 48-летний Егор Бероев и его 22-летняя жена станут родителями

49-летний Егор Бероев снова станет отцом: его 22-летняя супруга Анна Панкратова появилась на публике с заметно округлившимся животом, подтвердив слухи о беременности.

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