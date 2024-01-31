Врач-эндокринолог Янг назвала еду для крови и сосудов, которая вреднее колбасы

Врач-эндокринолог Екатерина Янг отметила, что многие жареные продукты, выпечка, чипсы, торты и печенья, несмотря на заявление об отсутствии холестерина на упаковке, содержат вредные трансжиры в форме гидрогенизированных растительных масел, передает «Российская газета».
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