Врач-эндокринолог Янг назвала еду для крови и сосудов, которая вреднее колбасы

Врач-эндокринолог Екатерина Янг отметила, что многие жареные продукты, выпечка, чипсы, торты и печенья, несмотря на заявление об отсутствии холестерина на упаковке, содержат вредные трансжиры в форме гидрогенизированных растительных масел, передает «Российская газета».