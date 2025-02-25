Британия заговорила о возвращении России в G7

Правительство Великобритании не исключает возможность возвращения России в состав Группы семи (G7), заявил в интервью местной радиостанции Times Radio заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Дэн Джарвис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии