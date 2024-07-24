В Свердловской области грузовик «Урал» сбил женщину на тротуаре

В Нижней Салде произошла трагедия: женщина стала жертвой аварии, когда на тротуар выехал грузовик. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, в результате чего многотонный самосвал «Урал» сбил пешехода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии