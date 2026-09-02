Джон Тернус стал новым CEO Apple

Во вторник, 1 сентября, Джон Тернус официально занял пост генерального директора Apple, сменив Тима Кука, который руководил компанией на протяжении 15 лет.
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