Украина вернётся в границы 1991 года, но есть нюанс

Александр Николаевич Если можно, - поясню, как гр. России проживший последние 7 лет в Украине и еще 8 лет в России (по тому же адресу, надеюсь понятно где). ВСЕ внимательно отслеживал и, честно скажу- современных хохлов сложно понять. Исторические особенности населения были исковерканы, гипертрофированы и изуродованы мощнейшим внешним воздействием.

Александр Николаевич Добавлю. В 2008 году случайно оказался в шикарном, огромном музее на о. Хортица в Запорожье (Запорожская Сечь). Спросил экскусавода: "А если бы С. Разин пошел на Москву не по Дону, а по Днепру (по пути он все уничтожал и разорял) осталась бы "колыбель Незалежной"? Ни чего не "вразумили". НО Екатерина (умничка) попозже ВСЕ сделала по своему и правильно!!!