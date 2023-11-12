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Украина вернётся в границы 1991 года, но есть нюанс

Украина вернётся в границы 1991 года, но есть нюанс

Украина — это страна, где мечты воплощаются в реальность. Всё, что евроукры хотели в своей жизни, они получали.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Если можно, - поясню, как гр. России проживший последние 7 лет в Украине и еще 8 лет в России (по тому же адресу, надеюсь понятно где). ВСЕ внимательно отслеживал и, честно скажу- современных хохлов сложно понять. Исторические особенности населения были исковерканы, гипертрофированы и изуродованы мощнейшим внешним воздействием.
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15 час.
Александр Николаевич
Добавлю. В 2008 году случайно оказался в шикарном, огромном музее на о. Хортица в Запорожье (Запорожская Сечь). Спросил экскусавода: &quot;А если бы С. Разин пошел на Москву не по Дону, а по Днепру (по пути он все уничтожал и разорял) осталась бы &quot;колыбель Незалежной&quot;? Ни чего не &quot;вразумили&quot;. НО Екатерина (умничка) попозже ВСЕ сделала по своему и правильно!!!
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15 час.
ВА
Владимир Акулов
Россияне  завидуют  ,  что  на  Украине  все  ходят в  кружевных  трусиках...Поэтому  и  начали  СВО  ,  чтобы  забрать себе  эти  самые  трусики...Почему  яйцеголовые  политологи  не  видят  суть происходящего ,  не  понимают  истинные  причины  войны  ?)
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11 час.

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