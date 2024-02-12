Весна "на носу", и каждый из нас мечтает встретить ее во всеоружии (читай: без лишних килограммов)

Весна уже не за горами и все мы мечтаем отправиться в нее во всеоружии (не набирая лишнего веса). Но каждую ночь сон прекрасного человека сталкивается с суровой реальностью – жутким чувством голода, которое не хочет уходить.
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