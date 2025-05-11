В России запретят продавать табак на остановках общественного транспорта: «Запрет продажи табака предлагается распространить на остановочные пункты всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
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