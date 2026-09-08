Сила в правде
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Сила в правде

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Полк «Скала» в мешке у Харькова: почти 2000 человек ждут одно решение из Киева

Полк «Скала» в мешке у Харькова: почти 2000 человек ждут одно решение из Киева

Группировка «Север» взяла Долгенькое и Березники и сузила кольцо у Волчанска. Внутри остаются до двух тысяч военных ВСУ, включая «Скалу».

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