Женщина в мусульманском платке ударила палкой шестилетнюю девочку из-за того, что та чересчур громко смеялась и носилась по коридору поликли

Red Carpet Вчера в Екатеринбурге, в коридоре детской поликлиники на улице Сыромолотова, шестилетняя София бегала и смеялась, ожидая приёма.
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