Армения предложила Азербайджану ускорить процесс делимитации границы. "Мы предлагаем Азербайджану ускорить процесс делимитации границы на основе договоренностей, достигнутых в Праге и подтверждаем готовность Республики Армения".
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