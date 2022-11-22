Тодоренко под присмотром Топалова, Медведева благодарит партнера. Каким будет выпуск «Ледникового периода»

В субботу в эфире Первого канала состоится показ очередной серии ледового шоу. Состав жюри пополнился Александром Панайотовым, Юлианной Карауловой и Владом Топаловым, чья супруга участвует в проекте.
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