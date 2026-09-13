«Запускают прямо с конвейера»: РФ увеличила число атак реактивными БПЛА на 700%

Россия с июня увеличила число атак реактивными беспилотниками по Украине более чем на 700%. Об этом пишет британское издание The Sunday Times.
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