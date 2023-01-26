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«Джикия признался, что ему понравилось, несмотря на поражение». Технический директор Медиалиги о красном мяче

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью Sports.ru рассказал, что Георгию Джикии понравилось одно из нововведений лиги – красный мяч.

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