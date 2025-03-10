Готовятся защищать Гренландию от США? - Дания оснащает свои фрегаты противокорабельными ракетами NSM Минобороны Дании заключило контракт на закупку противокорабельных ракет NSM на 210 миллионов долларов.
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Готовятся защищать Гренландию от США? - Дания оснащает свои фрегаты противокорабельными ракетами NSM Минобороны Дании заключило контракт на закупку противокорабельных ракет NSM на 210 миллионов долларов.
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