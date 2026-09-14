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Шоу-бизнес: «Петь не умеет, а парня топит»: Как Михалков задвинул Соседова, и За что «старая гвардия» ненавидит SHAMANa, собирающего стадионы

Шоу-бизнес: «Петь не умеет, а парня топит»: Как Михалков задвинул Соседова, и За что «старая гвардия» ненавидит SHAMANa, собирающего стадионы

Есть в нашем шоу-бизнесе застарелая болезнь — двойной стандарт. Десятилетиями публика аплодирует тем, кто открывает рот под запись и поёт один и тот же репертуар.

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