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Впился в губы и утащил за сцену. Концерт Бузовой в Минске завершился жаркими объятиями с поклонником

Впился в губы и утащил за сцену. Концерт Бузовой в Минске завершился жаркими объятиями с поклонником

В последнее время личная жизнь Ольги Бузовой бурлит как никогда. То звезда заявляет, что родила бы ребенка от Сергея Лазарева или JONY, то отправляется на свидание с ухажером из «ДОМа-2».

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