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Русская весна

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Такер Карлсон высказался о смерти Навального

Такер Карлсон высказался о смерти Навального

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
России  смерть Навального совершенно не нужна. Согласно Древнему Риму ищите, кому это выгодно.
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15 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Пусть у американцев голова болит от чего он умер, у нас других проблем хватает, может ещё до Атлантики идти придётся.😜
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14 час.

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