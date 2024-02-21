Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального.
Такер Карлсон высказался о смерти Навального
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
России смерть Навального совершенно не нужна. Согласно Древнему Риму ищите, кому это выгодно.
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15 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Пусть у американцев голова болит от чего он умер, у нас других проблем хватает, может ещё до Атлантики идти придётся.😜
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14 час.
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