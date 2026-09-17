Эксперты рассказали, как можно использовать испорченные помидоры

Испортившиеся помидоры не всегда нужно выбрасывать. Об этом пишет URA.RU.Если плоды лишь слегка подпортились и не имеют признаков опасного заболевания, их можно использовать для компоста, приготовления подкормки для растений, получения семян и даже очистки кухонной утвари.