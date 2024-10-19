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Путин назначил своего спецпредставителя по БРИКС

Путин назначил своего спецпредставителя по БРИКС

Наталия Губернаторова319 прочтений Сегодня Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС.

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