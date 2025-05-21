Все на бал! РПЦ и судебные приставы выступили за раздельное образование мальчиков и девочек для снижения разводов

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что возвращение к классическому раздельному образованию в школе даст установку на своевременное создание семьи и рождение детей, повысит ответственность мужчин, снизит количество разводов.
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