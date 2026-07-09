Путин поприветствовал участников конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, назвав его значимым культурным событием в жизни страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии