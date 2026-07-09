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Культуромания

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Путин поприветствовал участников конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

Путин поприветствовал участников конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, назвав его значимым культурным событием в жизни страны.

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